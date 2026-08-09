В Одесской области оккупанты атаковали жилой сектор, вспыхнул пожар
В Одесском районе 9 августа россияне атаковали жилой сектор, поврежден частный дом
Об этом сообщил глава областной государственной администрации Олег Кипер, передает RegioNews .
"Сегодня днем в Одесском районе в результате вражеской атаки поражен жилищный сектор. Поврежден частный дом, загорелся пожар", - говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала. Данные о последствиях атаки уточняются.
Напомним, что до 12 человек увеличилось количество пострадавших в результате ночной атаки врага по Одесщине .
11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одному пострадавшему помощь оказана амбулаторно.
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