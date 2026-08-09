В Харькове чрезвычайники спасли кота Барни из поврежденного обстрелом дома

Фото: ГСЧС

В Харькове во время аварийно-спасательных работ после очередного российского удара чрезвычайники спасли кота, оставшегося в поврежденной многоэтажке среди руин

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

После обстрела спасатели обследовали изуродованный жилой дом, где среди завалов обнаружили испуганного и дезориентированного кота.

"В Харькове после российского удара в изуродованной многоэтажке спасатели нашли кота. Испуганного, растерянного, он остался один среди руин", — отметили в ГСЧС.

Четвероногого любимца осторожно достали из опасной зоны и передали в безопасное место. Известно, что его хозяйка уже следует за своим котом по имени Барни.

В ГСЧС подчеркнули, что во время ликвидации последствий вражеских атак спасатели пытаются сохранить каждую жизнь — как людей, так и животных.

Напомним, что полицейские Харьковской области документируют последствия утренних ракетных обстрелов Харькова .