В Харькове чрезвычайники спасли кота Барни из поврежденного обстрелом дома
В Харькове во время аварийно-спасательных работ после очередного российского удара чрезвычайники спасли кота, оставшегося в поврежденной многоэтажке среди руин
Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .
После обстрела спасатели обследовали изуродованный жилой дом, где среди завалов обнаружили испуганного и дезориентированного кота.
"В Харькове после российского удара в изуродованной многоэтажке спасатели нашли кота. Испуганного, растерянного, он остался один среди руин", — отметили в ГСЧС.
Четвероногого любимца осторожно достали из опасной зоны и передали в безопасное место. Известно, что его хозяйка уже следует за своим котом по имени Барни.
В ГСЧС подчеркнули, что во время ликвидации последствий вражеских атак спасатели пытаются сохранить каждую жизнь — как людей, так и животных.
Напомним, что полицейские Харьковской области документируют последствия утренних ракетных обстрелов Харькова .