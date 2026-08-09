Силы обороны поразили три российских ЗРК, две РЛС и три судна "теневого флота"
Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в ночь на 9 августа поразили три зенитных ракетных комплекса, две радиолокационные станции на территории России и еще три судна теневого флота РФ в Черном море
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .
По его словам, ночью с 8 на 9 августа на территории РФ ССС поразили в Геленджике в Краснодарском крае РФ зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", который 8 августа с 9:25 по 12:51 совершил пуски шести ракет по территории Украины.
Также поражены:
- ЗРК "ТОР", Пудовый, Ростовская область (РФ);
- ЗРГК "Панцирь-С1", Эйск, Краснодарский край (РФ);
- РЛС "Подлет-К1", Головатовка, Ростовская область (РФ);
- РЛС "Каста 2Е2", Латоново, Ростовская область (РФ);
- один нефтяной танкер, акватория Черного моря;
- два судна-сухогруза, акватория Черного моря.
Напомним, в ночь на 7 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам оккупантов в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. В частности поразили российские РЛС и пункты запуска ударных БПЛА.