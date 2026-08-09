Силы обороны поразили три российских ЗРК, две РЛС и три судна "теневого флота"

Фото: Мадяр

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в ночь на 9 августа поразили три зенитных ракетных комплекса, две радиолокационные станции на территории России и еще три судна теневого флота РФ в Черном море

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди, передает RegioNews .

По его словам, ночью с 8 на 9 августа на территории РФ ССС поразили в Геленджике в Краснодарском крае РФ зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", который 8 августа с 9:25 по 12:51 совершил пуски шести ракет по территории Украины.

Также поражены:

ЗРК "ТОР", Пудовый, Ростовская область (РФ);

ЗРГК "Панцирь-С1", Эйск, Краснодарский край (РФ);

РЛС "Подлет-К1", Головатовка, Ростовская область (РФ);

РЛС "Каста 2Е2", Латоново, Ростовская область (РФ);

один нефтяной танкер, акватория Черного моря;

два судна-сухогруза, акватория Черного моря.

Напомним, в ночь на 7 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам оккупантов в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. В частности поразили российские РЛС и пункты запуска ударных БПЛА.