Число пострадавших в Харькове выросло

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове возросло количество пострадавших в результате утреннего российского ракетного удара по жилой застройке Салтовского района

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, утром 9 августа российские войска нанесли ракетный удар по жилому сектору Харькова. Попадание зафиксировали на территории Салтовского района.

В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, офисное складское здание, городской парк, магазины, помещения банка и автомобили. В одном из многоквартирных домов разрушены перекрытия между верхними этажами.

По обновленной информации, травмы разной степени тяжести и острую реакцию на стресс получили 36 человек, среди которых пятилетний мальчик. У ребенка медики диагностировали острую стрессовую реакцию.

Два человека погибли. Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь.

На местах попаданий работали следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители производят фиксацию последствий обстрела и изымают вещественные доказательства.

По факту российской атаки следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, что полицейские Харьковской области документируют последствия утренних ракетных обстрелов Харькова , в результате которых погибли два человека.