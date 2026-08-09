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09 августа 2026, 15:56

Смертельное ДТП в Ровенской области: 18-летний водитель Lifan не справился с управлением

09 августа 2026, 15:56
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Фото: полиция Ровенской области
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В городе Березно Ровенского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 18-летний мотоциклист

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews.

Авария произошла 9 августа около 00:50 на улице Наливайко.

По предварительным данным следствия, 18-летний местный житель, управляя мотоциклом Lifan, на повороте не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и потерял контроль над транспортным средством.

Мотоцикл сначала врезался в металлическую сетку, затем в бетонное ограждение, после чего столкнулся с жилым домом.

В полиции отметили, что водитель был в мотошлеме, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Правоохранители также установили, что у молодого человека не было водительского удостоверения, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законодательством порядке.

По факту ДТП следователь начал досудебное расследование. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, что в поселке Сосновое Березновской общины Ровенского района в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 41-летний пешеход.

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