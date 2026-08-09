В Харькове мужчина пожаловался на избиение во время мобилизации: что известно

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В Харькове полиция устанавливает обстоятельства конфликта, произошедшего при проведении мобилизационных мероприятий с участием представителей районного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, 8 августа в полицию обратился 41-летний мужчина. В заявлении он сообщил, что во время проведения мобилизационных мероприятий между ним и группой оповещения возник конфликт.

По словам заявителя, военнослужащие районного ТЦК и СП якобы нанесли ему телесные повреждения.

Мужчина обратился за медицинской помощью в больницу. После осмотра и оказания необходимой помощи он был отпущен домой.

По этому факту полицейские приступили к проверке изложенных в заявлении обстоятельств.

Правоохранители:

устанавливают все обстоятельства произошедшего;

опрашивают участников конфликта и очевидцев;

собирают необходимые материалы для дальнейшего расследования.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение).

Напомним, что в Харькове расследуют инцидент по ТЦК. В полицию с жалобой обратился 60-летний местный житель.