Баллистический террор и сотни дронов: Зеленский подытожил последствия массированных атак врага за неделю

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Российские оккупанты в течение недели применили по Украине 61 ракету, в том числе 56 баллистических, более 1560 ударных дронов и 1540 авиационных бомб.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews .

"Были доклады Сергея Корецкого, Михаила Драпатого и Виктора Никиты относительно последствий российских ударов по Одессе, Харькову, Павлограду и другим нашим регионам", - отметил глава государства.

По его словам, в Одессе и области продолжаются ремонтные работы, чтобы вернуть электроснабжение после жестокого удара по энергетике.

"Все необходимые службы привлечены, работы будут продолжаться столько, сколько нужно. Этой ночью также были повреждены жилые дома, порт. В частности, так россияне систематически воюют против продовольственной безопасности мира. По состоянию на данный момент известно о восьми пострадавших. Всем оказывается помощь", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в Харькове прямым попаданием дрона разрушены четыре этажа жилой многоэтажки. Десятки людей ранены, двое погибших.

"В Павлограде был абсолютно жестокий удар вблизи торгового центра и по энергетике. Девять пострадавших в городе, в том числе четыре ребенка. Были также удары по Житомирщине, Николаевщине, Киевщине, Херсонщине, Сумщине, Харьковщине, Днепровщине, Запорожье и Донбасе", - отметил он.

Как заявил глава государства, Россия продолжает делать ставку на баллистический террор, который не ограничивается одним городом или общиной.

"Только за эту неделю против Украины применили 61 ракету разных типов, среди них 56, которые атакуют по баллистической траектории. Были также свыше 1560 ударных дронов и 1540 авиабомб. Каждый такой удар против жизни напоминает снова и снова: нужно больше давления, больше санкций против России и больше противовоздушной защиты для Украины.

Напомним, что в ночь на 9 августа российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Одесской области, применив несколько десятков ракет и ударных беспилотников. В результате обстрела пострадали по меньшей мере восемь человек, наибольшие разрушения получила Одесса.