В Ровенской области мотоциклист без удостоверения насмерть сбил пешехода

Фото: полиция Ровенской области

В поселке Сосновое Березновской общины Ровенского района в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 41-летний пешеход

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews .

Авария произошла 8 августа около 23:00 на улице Шевченко.

По информации следствия, 18-летний местный житель, управляя мотоциклом Viper, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на 41-летнего жителя села Великие Поселки, который двигался навстречу по полосе движения двухколесного.

После столкновения мотоциклист не справился с управлением и свалился с транспортного средства.

"Водитель двухколесного никогда не получал водительское удостоверение, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном законодательством порядке", — отметили в полиции.

Водителя мотоцикла с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ссадинами и ранами госпитализировали в больницу.

Пешеход получил тяжелые травмы. Несмотря на реанимационные мероприятия, он умер в карете скорой медицинской помощи.

По факту смертельного ДТП следователь следственного управления начал досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что ДТП произошло 7 августа около 13:55 на трассе Киев – Ковель – Ягодин, вблизи Коростеня .