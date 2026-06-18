Фото: ГСЧС

На открытой местности в Прилуцком районе обнаружили неразорванная боевая часть вражеской крылатой ракеты Х-101

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

С помощью тяжелой специализированной машины с манипулятором саперы транспортировали боеприпас в специально определенное место, где уничтожили.

Спасатели призывают граждан быть крайне осторожными: в случае обнаружения каких-либо обломков или подозрительных предметов не подходите к ним, ничего не трогайте и немедленно сообщайте на спецлинии 101 или 112.

Напомним, в Полтавской области взрывотехники обезвредили боевую часть крылатой ракеты Х-101, которая не сдетонировала во время падения.