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18 июня 2026, 09:57

На Черниговщине саперы уничтожили боевую часть российской ракеты Х-101

18 июня 2026, 09:57
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Фото: ГСЧС
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На открытой местности в Прилуцком районе обнаружили неразорванная боевая часть вражеской крылатой ракеты Х-101

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

С помощью тяжелой специализированной машины с манипулятором саперы транспортировали боеприпас в специально определенное место, где уничтожили.

Спасатели призывают граждан быть крайне осторожными: в случае обнаружения каких-либо обломков или подозрительных предметов не подходите к ним, ничего не трогайте и немедленно сообщайте на спецлинии 101 или 112.

Напомним, в Полтавской области взрывотехники обезвредили боевую часть крылатой ракеты Х-101, которая не сдетонировала во время падения.

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