Иллюстративное фото: из открытых источников

В Грицевском карьере в Хмельнитчине произошел смертельный инцидент – парень умер после укуса насекомого. Вероятной причиной трагедии называют анафилактический шок

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По предварительной информации, инцидент произошел на территории карьера. После укуса насекомого, вероятно дикой пчелы, у пострадавшего резко ухудшилось состояние.

Медики пытались оказать ему помощь и долгое время боролись за жизнь, однако спасти парня не удалось – он скончался на месте происшествия.

Предварительно установлено, что смерть могла наступить в результате острой аллергической реакции, которая привела к анафилактическому шоку.

Обстоятельства трагедии уточняются.

Напомним, в прошлом году в Украине зафиксировали появление опасного вида комаров – так называемых тигровых. По словам энтомолога, эти насекомые способны переносить до 22 разных вирусов, среди которых заболевания Западного Нила, желтая лихорадка и вирус Чикунгунья.