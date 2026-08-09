В Черкасском районе женщина на авто сбила велосипедиста: мужчина погиб на месте

Фото: полиция Черкасской области

В Черкасском районе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и велосипеда. Полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

Авария произошла 8 августа около 22:00 в селе Мошны по улице Спасо-Преображенской.

По предварительным данным следствия, 45-летняя водитель автомобиля Fiat Doblo совершила наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении и выехал на полосу движения автомобиля.

В результате столкновения 53-летний мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Медики пытались спасти его жизнь, однако от полученных травм он скончался на месте происшествия во время медицинской помощи.

По факту ДТП следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в поселке Сосновое Березновской общины Ровенского района в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 41-летний пешеход.