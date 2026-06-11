Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 11 июня РФ атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 221 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 07:30 силы ПВО уничтожили или подавили 195 российских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на 8 локациях.

В ПС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 11 июня в Полтавском районе прогремели мощные взрывы – россияне ударили баллистикой.