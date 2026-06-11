Враг атаковал Конотоп: город остался без света, воды и газа
В ночь и с утра 11 июня российская армия атаковала Конотоп Сумской области. В городе зафиксировано несколько попаданий
Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews.
По его словам, последний удар враг нанес в 7:01 утра.
В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, в том числе транспортной. Также зафиксированы повреждения жилых домов. Из-за попадания часть Конотопа осталась без газоснабжения.
Экстренные службы работают на местах ударов по ликвидации последствий ударов.
Семенихин добавил, что из-за вражеской атаки город остался без электроэнергии и водоснабжения. Воду в городе подают по графику, жителей призвали сделать необходимые запасы.
Известно об одной пострадавшей 42-летней женщине – она получила обломочное ранение ноги. Ей оказали необходимую помощь, женщина будет лечиться амбулаторно.
Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились 26 населенных пунктов Сумской области. Известно о 15 пострадавших мирных жителях.