Фото: Конотоп today

В ночь и с утра 11 июня российская армия атаковала Конотоп Сумской области. В городе зафиксировано несколько попаданий

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews.

По его словам, последний удар враг нанес в 7:01 утра.

В результате обстрелов повреждены объекты инфраструктуры, в том числе транспортной. Также зафиксированы повреждения жилых домов. Из-за попадания часть Конотопа осталась без газоснабжения.

Экстренные службы работают на местах ударов по ликвидации последствий ударов.

Семенихин добавил, что из-за вражеской атаки город остался без электроэнергии и водоснабжения. Воду в городе подают по графику, жителей призвали сделать необходимые запасы.

Известно об одной пострадавшей 42-летней женщине – она получила обломочное ранение ноги. Ей оказали необходимую помощь, женщина будет лечиться амбулаторно.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились 26 населенных пунктов Сумской области. Известно о 15 пострадавших мирных жителях.