Масовані удари РФ по Харківщині: 11 постраждалих і значні руйнування

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів у Харкові постраждали 11 людей. Серед поранених – чоловіки 50 і 58 років, а також жінки віком 23, 27, 33, 38, 45, 57, 70, 75 і 77 років.

У селищі Козача Лопань Дергачівської громади внаслідок вибуху невідомого пристрою постраждав 55-річний чоловік.

Російські війська атакували Харків дронами у Немишлянському, Київському, Шевченківському та Індустріальному районах.

Загалом по Харківщині ворог застосував різні типи озброєння, зокрема:

8 БпЛА типу "Герань-2",

6 БпЛА типу "Молнія",

10 FPV-дронів,

30 БпЛА невстановленого типу.

Внаслідок атак у Харкові пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, приватний будинок, гараж і 9 автомобілів.

Також зафіксовані руйнування у Богодухівському, Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах. Серед пошкоджених об’єктів – житлові будинки, навчальний заклад, цивільні підприємства, складські приміщення та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, впродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 26 населених пунктів Сумської області. Обстрілів із різних видів озброєння зазнали Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони. Відомо про 15 постраждалих мирних мешканців у різних громадах області.