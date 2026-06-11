Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились 26 населенных пунктов Сумской области. Обстрелы из разных видов вооружения подверглись Сумскому, Шосткинскому, Ахтырскому и Конотопскому районам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В результате атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства. Известно о 15 пострадавших мирных жителях в разных общинах области:

Сумская громада: в результате российских ударов пострадали семь гражданских людей – мужчины 36, 62 и 65 лет, а также женщины 35, 37, 38 и 69 лет.

Белопольская громада: из-за удара вражеского беспилотника травмы получили три женщины в возрасте 39, 66 и 70 лет.

Кролевецкая громада: в результате обстрела ранения получил 40-летний местный житель.

Ворожская громада: вражеский дрон сбросил взрывчатку, ранив 57-летнего мужчину.

Середино-будская громада: беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего пострадал 60-летний мужчина.

Садовская громада: жертвой атаки БпЛА стала 63-летняя женщина, получившая ранения.

Новослободская громада: 51-летний мужчина получил травмы, наехав велосипедом на взрывоопасный предмет.

На местах работали правоохранители, которые задокументировали последствия обстрелов и собрали доказательства военных преступлений РФ.

Напомним, в Запорожье и Запорожском районе в результате вражеских атак за сутки ранения получили восемь человек.