Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины

Из-за усиления российских обстрелов в Богодуховском районе Харьковщины расширили зону обязательной эвакуации – под нее подпадают более семи тысяч жителей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области с участием военных, спасателей, представителей силовых структур и руководителей районной военной администрации.

Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района: поселок Золочев, а также села Писаревка, Гурьев, Лемищине, Малыжине, Мерло и Морозова Долина.

С этих территорий планируется эвакуация 7157 человек, в том числе 1702 ребенка и 311 маломобильных лиц.

Жителей призывают не медлить и уезжать с опасных территорий для сохранения жизни.

Напомним, в Днепропетровской области была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми с отдельных территорий Никопольского района. В частности, жителей Новокиевки и Ильинки Марганецкой общины, а также Вышетарасовки Мировской сельской общины. Из этих населенных пунктов должно выехать 28 семей.