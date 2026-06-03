10:14  03 июня
В Киеве задержали 21-летнего парня, который отобрал у женщины сумку с деньгами
08:53  03 июня
Смертельное ДТП на Закарпатье: один подросток погиб, три человека в больнице
08:22  03 июня
Внезапно вышел на железнодорожные пути: на Ровенщине поезд насмерть сбил 17-летнего парня
UA | RU
UA | RU
03 июня 2026, 08:46

Эвакуация на Харьковщине: из 7 населенных пунктов вывезут 7157 жителей

03 июня 2026, 08:46
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: ГСЧС Харьковщины
Читайте також
українською мовою

Из-за усиления российских обстрелов в Богодуховском районе Харьковщины расширили зону обязательной эвакуации – под нее подпадают более семи тысяч жителей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны области с участием военных, спасателей, представителей силовых структур и руководителей районной военной администрации.

Речь идет о 7 населенных пунктах Богодуховского района: поселок Золочев, а также села Писаревка, Гурьев, Лемищине, Малыжине, Мерло и Морозова Долина.

С этих территорий планируется эвакуация 7157 человек, в том числе 1702 ребенка и 311 маломобильных лиц.

Жителей призывают не медлить и уезжать с опасных территорий для сохранения жизни.

Напомним, в Днепропетровской области была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми с отдельных территорий Никопольского района. В частности, жителей Новокиевки и Ильинки Марганецкой общины, а также Вышетарасовки Мировской сельской общины. Из этих населенных пунктов должно выехать 28 семей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
эвакуация война обстрелы Харьковская область местные жители
Россияне атаковали Херсон дронами и артиллерией: погибла женщина, шестеро раненых
03 июня 2026, 08:56
Массированная атака на Запорожскую область: один человек погиб, трое ранены
03 июня 2026, 08:26
Россияне ночью ударили по гражданской инфраструктуре Одесщины: есть пострадавшие
03 июня 2026, 08:24
Все новости »
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Удар по Днепру ночью 2 июня: в больницах остаются 22 пострадавших
03 июня 2026, 11:13
Россияне повторно ударили по АЗС в Запорожье, когда там работали спасатели
03 июня 2026, 10:55
Состояние Назария Гусакова, подозреваемого в мошенничестве, резко ухудшилось – что известно
03 июня 2026, 10:51
Константиновка под давлением: враг продвигается на подступах к городу
03 июня 2026, 10:40
На Киевщине разоблачили масштабную сеть по изготовлению фальшивых документов: 15 подозреваемых и 31 обыск
03 июня 2026, 10:29
В Киеве задержали 21-летнего парня, который отобрал у женщины сумку с деньгами
03 июня 2026, 10:14
Новая профессия для ветеранов: в Ровно презентовали программу "Защита Украины"
03 июня 2026, 10:07
Враг ударил по двум районам Харькова: пятеро раненых
03 июня 2026, 09:57
На Львовщине легковушка вылетела с дороги и перевернулась: водитель в больнице
03 июня 2026, 09:40
В Санкт-Петербурге дроны атаковали нефтяной терминал: вспыхнул масштабный пожар
03 июня 2026, 09:36
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все публикации »
Виктор Ягун
Сергей Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »