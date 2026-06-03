Россияне атаковали Херсон дронами и артиллерией: погибла женщина, шестеро раненых
В ночь на 3 июня российские оккупанты атаковали Днепровский район Херсона по артиллерии и беспилотникам
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В результате обстрелов травмы, несовместимые с жизнью, получила 86-летняя женщина.
Также ранения разной степени тяжести получили пятеро мужчин в возрасте 50, 77, 73, 75 и 43 лет и 73-летняя женщина.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов получили ранения 19 человек.
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