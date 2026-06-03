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03 червня 2026, 08:46

Евакуація на Харківщині: з 7 населених пунктів вивезуть 7157 мешканців

03 червня 2026, 08:46
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Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини
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Через посилення російських обстрілів у Богодухівському районі Харківщини розширили зону обов'язкової евакуації – під неї підпадають понад сім тисяч жителів

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за участі військових, рятувальників, представників силових структур і керівників районної військової адміністрації.

Йдеться про 7 населених пунктів Богодухівського району: селище Золочів, а також села Писарівка, Гур'їв, Леміщине, Малижине, Мерло та Морозова Долина.

З цих територій планується евакуація 7157 людей, серед них 1702 дитини та 311 маломобільних осіб.

Мешканців закликають не зволікати та виїжджати з небезпечних територій для збереження життя.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію родин із дітьми з окремих територій Нікопольського району. Зокрема, мешканців Новокиївки та Іллінки Марганецької громади, а також Вищетарасівки Мирівської сільської громади. З цих населених пунктів мають виїхати 28 родин.

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