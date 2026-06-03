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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате атаки повреждены грузовой автомобиль и служебное помещение на парковке. Травмы получили двое мужчин в возрасте 20 и 36 лет. Одного из пострадавших госпитализировали.

На месте попадания работают все соответствующие службы. Правоохранители документируют последствия вражеского удара.

Напомним, ночью 3 июня российские войска более 15 раз ударили по Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. Под вражеским огнем оказались три района региона.