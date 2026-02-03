20:57  02 февраля
03 февраля 2026, 07:04

Обстрелы Харькова: в 820 домах могут выключить тепло – Терехов

03 февраля 2026, 07:04
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
В Харькове в результате трехчасовой массированной комбинированной атаки на энергосистему без отопления в двадцатиградусный мороз могут остаться 820 домов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

По его словам, цель атак очевидна – нанести максимальные разрушения и оставить город без теплоснабжения в условиях сильного мофоза. Из-за повреждения одной из крупнейших ТЭЦ городские власти вынуждены принимать сложные решения.

"Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов", – отметил Терехов.

Городской голова подчеркнул, что другого технического решения специалисты пока не видят, несмотря на двадцатиградусный мороз.

В связи с ситуацией в Харькове будут круглосуточно работать все 101 пункт Несокрушимости, где жители могут согреться, выпить горячие напитки и зарядить гаджеты. При необходимости в городе будут оперативно развертывать дополнительные пункты обогрева.

Возможны также перебои в работе городского электротранспорта. Для обеспечения непрерывного транспортного сообщения в городе запускают дополнительные автобусные маршруты.

"Это сложная ночь и сложное утро для Харькова. Но город работает, все службы на местах, решения принимаются быстро и ответственно. Харьков выстоит", – подчеркнул мэр.

Напомним, днем 2 февраля российская армия атаковала Харьков. Враг ударил беспилотником по рынку. Известно, что в результате обстрела пострадали торговые павильоны. Двое мужчин получили ранения.

