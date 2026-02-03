Искали двоих, нашли троих: на Закарпатье помогли туристам, которые заблудились

Фото: ГСЧС Закарпатье

В Закарпатской области чрезвычайники спасли трех туристов, потерявшихся в горах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Сначала помощь понадобилась двум молодым львовянам, 20 и 21 года, которые съехали со снежной трассы в районе горной долины Крачуняска и заблудились.

В ходе поисковой операции спасатели выяснили, что к компании присоединился еще один 30-летний лыжник Львовской области. Мужчина также потерял ориентир и, увидев чужие следы на снегу, решил следовать за ними.

К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась: спасатели успешно сопровождали туристов в одну из гостиниц горнолыжного комплекса.

Чрезвычайники отмечают, не оставляйте маркированные трассы и учитывайте погодные условия в горах.

