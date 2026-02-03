Искали двоих, нашли троих: на Закарпатье помогли туристам, которые заблудились
В Закарпатской области чрезвычайники спасли трех туристов, потерявшихся в горах
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Сначала помощь понадобилась двум молодым львовянам, 20 и 21 года, которые съехали со снежной трассы в районе горной долины Крачуняска и заблудились.
В ходе поисковой операции спасатели выяснили, что к компании присоединился еще один 30-летний лыжник Львовской области. Мужчина также потерял ориентир и, увидев чужие следы на снегу, решил следовать за ними.
К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась: спасатели успешно сопровождали туристов в одну из гостиниц горнолыжного комплекса.
Чрезвычайники отмечают, не оставляйте маркированные трассы и учитывайте погодные условия в горах.
Напомним, ранее в Закарпатье спасатели помогли 19-летнему лыжнику , который травмировался в горах. Он не удержал равновесия во время спуска, упал и повредил правую ногу металлическим креплением лыжи.