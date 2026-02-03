00:55  03 февраля
Известный украинский актер рассказал, сколько стоит украинское кино
08:12  03 февраля
На Полтавщине столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавший
09:30  03 февраля
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
UA | RU
UA | RU
03 февраля 2026, 07:53

Искали двоих, нашли троих: на Закарпатье помогли туристам, которые заблудились

03 февраля 2026, 07:53
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Закарпатье
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области чрезвычайники спасли трех туристов, потерявшихся в горах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Сначала помощь понадобилась двум молодым львовянам, 20 и 21 года, которые съехали со снежной трассы в районе горной долины Крачуняска и заблудились.

В ходе поисковой операции спасатели выяснили, что к компании присоединился еще один 30-летний лыжник Львовской области. Мужчина также потерял ориентир и, увидев чужие следы на снегу, решил следовать за ними.

К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась: спасатели успешно сопровождали туристов в одну из гостиниц горнолыжного комплекса.

Чрезвычайники отмечают, не оставляйте маркированные трассы и учитывайте погодные условия в горах.

Напомним, ранее в Закарпатье спасатели помогли 19-летнему лыжнику , который травмировался в горах. Он не удержал равновесия во время спуска, упал и повредил правую ногу металлическим креплением лыжи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье туристы горы спасатели зима катание на лыжах
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 15:19
Морозы на Ровенщине: один человек погиб, двое пострадали
02 февраля 2026, 10:55
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Зеленский о ночной атаке: "Москва выбирает террор и эскалацию, поэтому требуется максимальное давление"
03 февраля 2026, 09:45
Массированные обстрелы Харькова и области: один человек погиб, пятеро ранены
03 февраля 2026, 09:34
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
03 февраля 2026, 09:30
Вражеская атака на Киев: известно о пяти пострадавших
03 февраля 2026, 09:20
На Киевщине в результате российской атаки повреждены дома, пострадал мужчина
03 февраля 2026, 09:08
После ночной атаки более тысячи домов в Киеве остались без тепла
03 февраля 2026, 08:55
Массированная ракетно-дроновая атака по Одесщине: более 50 тысяч человек остались без света
03 февраля 2026, 08:48
Украли генератор и сдали в ломбард: в Хмельницком объявили подозрение двум мужчинам
03 февраля 2026, 08:44
РФ снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: что известно
03 февраля 2026, 08:34
В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры
03 февраля 2026, 08:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Игорь Луценко
Все блоги »