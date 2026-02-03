00:55  03 февраля
03 февраля 2026, 07:41

Харьков под ударами: атака на энергетику длилась почти шесть часов

03 февраля 2026, 07:41
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харькове атака российских войск на энергетическую инфраструктуру города продолжалась почти шесть часов

Об этом пишет "Думка" со ссылкой на мэра города Игоря Терехова, передает RegioNews.

По его словам, враг применял кассетные боеприпасы, беспилотники типа "Шахед", "Молния" и ракеты.

Пострадала критическая инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность города, в частности, тепло, свет и воду. Цель атак очевидна – оставить Харьков без базовых коммунальных услуг.

Терехов подчеркнул, что в эти минуты коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить тепло и электроснабжение в домах харьковчан.

"Пострадали жилые дома, выбиты окна, разбиты крыши. Будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее предоставить коммунальные услуги харьковчанам", – отметил мэр города.

Напомним, ранее Терехов сказал, что из-за повреждения одной из крупнейших ТЭЦ городские власти будут вынуждены принимать сложные решения. В частности, слить воду в системе теплоснабжения 820 домов.

