Силы обороны за сутки ликвидировали 760 российских оккупантов – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 760 оккупантов, шесть танков, четыре бронемашины и 53 артсистемы. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли более 1 миллиона 242 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 03.02.26 ориентировочно составили:
Напомним, украинские пограничники показали, как отразили вражеский штурм на Харьковщине. Бойцы бригады "Гарт" дали отпор противнику на Южно-Слобожанском направлении.
27 января 2026
Зеленский о ночной атаке: "Москва выбирает террор и эскалацию, поэтому требуется максимальное давление"
03 февраля 2026, 09:45Массированные обстрелы Харькова и области: один человек погиб, пятеро ранены
03 февраля 2026, 09:34В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
03 февраля 2026, 09:30Вражеская атака на Киев: известно о пяти пострадавших
03 февраля 2026, 09:20На Киевщине в результате российской атаки повреждены дома, пострадал мужчина
03 февраля 2026, 09:08После ночной атаки более тысячи домов в Киеве остались без тепла
03 февраля 2026, 08:55Массированная ракетно-дроновая атака по Одесщине: более 50 тысяч человек остались без света
03 февраля 2026, 08:48Украли генератор и сдали в ломбард: в Хмельницком объявили подозрение двум мужчинам
03 февраля 2026, 08:44РФ снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК: что известно
03 февраля 2026, 08:34В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры
03 февраля 2026, 08:26
