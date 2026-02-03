В ГСЧС рассказали о последствиях атаки на Киев: количество пострадавших возросло
Три человека пострадали в результате ночной российской атаки на Киев, под прицелом находились несколько районов города
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Последствия ударов в районах:
- Днепровский район: по одному из адресов произошло разрушение жилой 5-этажки. По другому адресу – возник пожар на территории детсада. Также зафиксировано падение обломков на открытой территории без возгорания.
- Деснянский район: зафиксированы попадания по территории одного из админзданий и на открытой территории.
- Дарницкий район: на одной из локаций произошел пожар и разрушение на 26 этаже многоэтажки. К сожалению, один человек пострадал. Также поврежден фасад и остекление жилого дома. Еще на одном адресе произошло возгорание и разрушение в складском здании.
- Печерский район: в результате попадания по территории одной из АЗС повреждено ее здание, четыре припаркованных авто, линия электропередач и дорожное покрытие.
- Шевченковский район: произошло возгорание многоэтажки, два человека получили травмы.
Все пожары ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется.
На местах работают спасатели и службы города.
Напомним, ночью 3 февраля россияне атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Ранее сообщалось о двух пострадавших.
