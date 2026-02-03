Фото: ОВА

В ночь на 3 февраля российская армия совершила массированную атаку на Днепропетровщину беспилотниками и ракетами

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре в результате обстрела возник пожар. Также есть повреждения на территории инфраструктурного объекта, побиты два частных дома, трехэтажный дом, общежитие.

В Слобожанской громале Днепровского района загорелось авто, поврежден дом.

Также под вражеским прицелом были Роздорская и Раевская громады Синельниковского района и само Синельниково. Повреждена инфраструктура, частное предприятие, гараж и авто. Возник пожар.

По Никопольщине россияне били FPV-дронами и артиллерией. Терроризировали Никополь, Красногригорьевскую, Покровскую и Марганецкую громады. Повреждены инфраструктура, четыре частных дома, три хозяйственных постройки и гараж.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, ночью 3 февраля россияне атаковали Киев беспилотниками и баллистическими ракетами. Последствия вражеской атаки на столицу зафиксированы в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Печерском и Шевченковском районах.