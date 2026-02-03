00:55  03 февраля
Известный украинский актер рассказал, сколько стоит украинское кино
08:12  03 февраля
На Полтавщине столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавший
09:30  03 февраля
В Житомирской области несовершеннолетняя стреляла в собаку из винтовки
03 февраля 2026, 07:13

Массированная атака на Сумщину: россияне попали в дома

03 февраля 2026, 07:13
Фото: ОВА
Ночью 3 февраля враг коварно атаковал жилые дома жителей Сумщины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В Конотопской громаде российские войска попали в частный дом. На месте попадания возник масштабный пожар. Из дома спасли трех человек. Они подверглись сильному стрессу, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Еще двумя ударами россияне попали в многоэтажные дома в Сумской громаде. Предварительно, без пострадавших. В результате атак повреждено жилье людей.

На местах работают необходимые службы, жителям оказывают помощь.

Напомним, днем 2 февраля российская армия атаковала Харьков. Враг ударил беспилотником по рынку.

