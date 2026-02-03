Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

В Конотопской громаде российские войска попали в частный дом. На месте попадания возник масштабный пожар. Из дома спасли трех человек. Они подверглись сильному стрессу, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Еще двумя ударами россияне попали в многоэтажные дома в Сумской громаде. Предварительно, без пострадавших. В результате атак повреждено жилье людей.

На местах работают необходимые службы, жителям оказывают помощь.

