03 лютого 2026, 07:04

Обстріли Харкова: у 820 будинках можуть вимкнути тепло – Терехов

03 лютого 2026, 07:04
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Харкові внаслідок тригодинної масованої комбінованої атаки на енергосистему без опалення у двадцятиградусний мороз можуть залишитися 820 будинків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За його словами, мета атак очевидна – завдати максимальних руйнувань та залишити місто без теплопостачання в умовах сильного мофозу. Через пошкодження однієї з найбільших ТЕЦ міська влада змушена ухвалювати складні рішення.

"Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків", – зазначив Терехов.

Міський голова наголосив, що іншого технічного рішення фахівці наразі не бачать, попри двадцятиградусний мороз.

У зв'язку з ситуацією в Харкові цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності, де мешканці можуть зігрітися, випити гарячі напої та зарядити гаджети. За потреби у місті оперативно розгортатимуть додаткові пункти обігріву.

Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту. Щоб забезпечити безперервне транспортне сполучення, у місті запускають додаткові автобусні маршрути.

"Це складна ніч і складний ранок для Харкова. Але місто працює, усі служби на місцях, рішення ухвалюються швидко й відповідально. Харків вистоїть", – підкреслив міський голова.

Нагадаємо, вдень 2 лютого російська армія атакувала Харків. Ворог вдарив безпілотником по ринку. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали торгові павільйони. Двоє чоловіків дістали поранення.

війна Харків ТЕЦ атака енергосистема теплопостачання багатоповерхівки
