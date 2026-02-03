Обстріли Харкова: у 820 будинках можуть вимкнути тепло – Терехов
У Харкові внаслідок тригодинної масованої комбінованої атаки на енергосистему без опалення у двадцятиградусний мороз можуть залишитися 820 будинків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.
За його словами, мета атак очевидна – завдати максимальних руйнувань та залишити місто без теплопостачання в умовах сильного мофозу. Через пошкодження однієї з найбільших ТЕЦ міська влада змушена ухвалювати складні рішення.
"Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків", – зазначив Терехов.
Міський голова наголосив, що іншого технічного рішення фахівці наразі не бачать, попри двадцятиградусний мороз.
У зв'язку з ситуацією в Харкові цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності, де мешканці можуть зігрітися, випити гарячі напої та зарядити гаджети. За потреби у місті оперативно розгортатимуть додаткові пункти обігріву.
Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту. Щоб забезпечити безперервне транспортне сполучення, у місті запускають додаткові автобусні маршрути.
"Це складна ніч і складний ранок для Харкова. Але місто працює, усі служби на місцях, рішення ухвалюються швидко й відповідально. Харків вистоїть", – підкреслив міський голова.
Нагадаємо, вдень 2 лютого російська армія атакувала Харків. Ворог вдарив безпілотником по ринку. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждали торгові павільйони. Двоє чоловіків дістали поранення.