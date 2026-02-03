Мошенническая схема с "Муниципальной няней": на Львовщине будут судить супругов, присвоивших 2 млн грн

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области будут судить бывшую чиновницу и ее мужа за присвоение более 2 млн грн в программе "Муниципальная няня"

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновница организовала преступную схему систематического присвоения государственных средств, предназначенных для компенсации расходов родителей на уход за детьми.

К схеме она привлекла своего мужа: они оформляли документы и договоры о якобы предоставлении услуг, которые на самом деле не предоставлялись. После зачисления средств на счета родителей часть денег возвращали супругам.

В период с июня 2020 года по май 2025 года государству был нанесен ущерб более чем на 2 млн грн. Часть средств – почти 630 тыс. грн – уже возмещена родителями, незаконно получавшими компенсации.

Досудебное расследование завершено, обвинительные акты направлены в суд.

Фигурантам инкриминируют:

ч.5 ст.190 УК (мошенничество);

ч.3 ст.358 УКУ (подлог и использование поддельных документов);

чиновнице – ч.2 ст.364 УК (злоупотребление властью);

мужчине – ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 УКУ (пособничество в злоупотреблении властью).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, схему хищения государственных средств в рамках программы "Муниципальная няня" разоблачили в июле 2025 года.

Как известно, государственная программа "Муниципальная няня" предусматривает частичную компенсацию родителям расходов на услуги по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. После заключения договора с няней родители оплачивают ее услуги самостоятельно, а государство возмещает часть суммы на основании акта выполненных работ.