18 января
ДТП в Черкасской области: два автомобиля перевернулись, есть пострадавший
18 января
В Полтаве пьяный военный бросил гранату возле припаркованных машин: как его наказал суд
18 января
"Путешествие к бабушке" закончилось поисками: школьниц нашли в столичном метро
18 января 2026, 16:05

В Ровенской области пожар в доме тушили более 4 часов – погибла женщина

18 января 2026, 16:05
Иллюстративное фото: ГСЧС
В Ровенском районе во время пожара в жилом доме обнаружили тело женщины

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 17 января в 21:23 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Новостав-Дальней Головинской территориальной общины Ровенского района.

По прибытию спасатели увидели, что огнем полностью охвачен деревянный дом. Во время проведения разведки и тушения пожара они обнаружили тело владелицы дома, 1947 года рождения, без признаков жизни.

Для полной ликвидации пожара понадобилось более четырех часов. Огнем полностью уничтожен жилой дом. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Напомним, на днях в Киевской области горел жилой дом. Известно, что пострадала 22-летняя девушка. Также получили ожоги дети: мальчики 1, 4 и 9 лет. Вероятно, причиной пожара стал взрыв газового баллона.

Ровенская область пожар женщина Тело частный дом ГСЧС
