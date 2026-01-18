В Ровенской области пожар в доме тушили более 4 часов – погибла женщина

Иллюстративное фото: ГСЧС

В Ровенском районе во время пожара в жилом доме обнаружили тело женщины

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 17 января в 21:23 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Новостав-Дальней Головинской территориальной общины Ровенского района.

По прибытию спасатели увидели, что огнем полностью охвачен деревянный дом. Во время проведения разведки и тушения пожара они обнаружили тело владелицы дома, 1947 года рождения, без признаков жизни.

Для полной ликвидации пожара понадобилось более четырех часов. Огнем полностью уничтожен жилой дом. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

