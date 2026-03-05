В Ровенской области ограбили и убили мужчину: среди злоумышленников подросток

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Это произошло 31 октября 2024 года. Тогда в Дубровицах во время застолья между 46-летним мужчиной и тремя мужчинами произошла ссора. После конфликта гости ушли. Но потом они вернулись.

30-ти, 19-ти, 15-летний выбили дверь, стянули хозяина дома с кровати и начали избивать его руками и ногами по голове и телу. В частности, 19-летний нанес не менее пяти ударов рукой по голове 49-летней сожительницы. Они украли два мобильных телефона и повербанк, после чего скрылись.

Когда женщина вызвала экстренные службы, медики констатировали смерть 46-летнего мужчины.

"На днях суд вынес приговор по делу: старшему - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, 19-летнему - 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества, несовершеннолетнему - 11 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

