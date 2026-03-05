В Днепре внедорожник сбил женщину с ребенком и швырнул людей через стекло в магазин

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел на Донецком шоссе. Там внедорожник сбил женщину с ребенком, которые были на тротуаре

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что водитель сбила женщину с ребенком. Кроме того, внедорожник протаранил витрину магазина и буквально запустил людей внутрь через стекло в торговый зал.

В результате ДТП у женщины сломана нога. Ее маленького сына изрезало стеклом. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства ДТП. Местных жителей призывают не нарушать правила дорожного движения.

Напомним, утром 3 марта в Черкасской области после столкновения с грузовиком автомобиль Renault Taliant вылетел в кювет. Водитель легковушки погиб на месте. Двое его пассажиров получили травмы.