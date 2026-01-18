13:52  18 января
18 января 2026, 14:54

В Кировоградской области женщина отравилась угарным газом – ее госпитализировали

18 января 2026, 14:54
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В селе Зверевка Новоукраинского района 61-летняя женщина отравилась угарным газом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение, сейчас ее состояние контролируют медики.

В ГСЧС отмечают, что угарный газ невидим, без запаха и вкуса, но чрезвычайно опасен даже в малых концентрациях. Он может вызвать тяжелое отравление и представляет смертельную угрозу.

Чтобы защитить себя и своих близких, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации печей и газовых приборов.

Напомним, в Киеве семья погибла из-за отравления угарным газом. Выяснилось, что в квартире работал генератор. Питание к нему поступало от газового баллона. Семья включила генератор, а потом все уснули.

