В Кировоградской области женщина отравилась угарным газом – ее госпитализировали
В селе Зверевка Новоукраинского района 61-летняя женщина отравилась угарным газом
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение, сейчас ее состояние контролируют медики.
В ГСЧС отмечают, что угарный газ невидим, без запаха и вкуса, но чрезвычайно опасен даже в малых концентрациях. Он может вызвать тяжелое отравление и представляет смертельную угрозу.
Чтобы защитить себя и своих близких, соблюдайте правила безопасности при эксплуатации печей и газовых приборов.
Напомним, в Киеве семья погибла из-за отравления угарным газом. Выяснилось, что в квартире работал генератор. Питание к нему поступало от газового баллона. Семья включила генератор, а потом все уснули.
