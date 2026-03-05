Один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева выставили на продажу

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление предпринимателя forbes.ua.

"Хочу все продать и заниматься общественными делами, творчеством", – говорит владелец ТРЦ Dream Гарик Корогодский.

По его словам, комплекс заполнен почти на 100% и генерирует ежемесячно 63 млн. грн.

Стоимость пока не сообщается.

Корогодский входит в двадцатку крупнейших рантье Украины по результатам 2025-го, подсчитали аналитики Forbes.

Напомним, ТРЦ Dream (ранее Dream Town) – один из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева, расположенный на Оболонском проспекте. Он разделен на две части (Dream Yellow и Dream Berry), которые находятся между метро Оболонь и Минская. Центр предлагает широкий выбор магазинов, ресторанов, кинотеатров и тематические зоны отдыха.

Как сообщалось, Фонд госимущества выставит на аукцион столичный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Об этом стало известно в конце февраля.