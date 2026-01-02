Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла

Иллюстративное фото: из открытых источников

В селе Шептицкое во Львовской области 53-летняя местная жительница погибла после падения с девятого этажа. Информацию подтвердили в полиции Львовской области

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, около трех ночи 2 января женщина во время празднования вышла на балкон, поскользнулась и упала. От полученных травм она умерла на месте.

Родные не сразу заметили ее отсутствие, поэтому полицию и медиков вызвали только в 9 утра.

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по статье о несчастном случае.

Напомним, 10 декабря в Николаеве 19-летняя девушка упала с девятого этажа. К сожалению, от полученных травм она умерла в больнице. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии.