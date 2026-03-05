В Полтавской области водитель облэнерго "сливал" локации ТЦК

Иллюстративное фото

В Полтавской области водитель облэнерго в чате Viber постился для уклоняющихся геолокации ТЦК. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В январе 2024 года мужчина под учетной записью в мессенджере Viber присоединился к публичному чату, который используется для сбора, накопления и распространения информации о дате, времени и месте проведения мобилизационных мероприятий сотрудниками ТЦК.

Тогда он неоднократно писал в этот чат информацию о местах нахождения ТЦК. На суде водитель облэнерго раскаялся за это и признал свою вину. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив его от отбывания наказания с испытанием сроком на два года.

Напомним, на днях СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова. Задержан 16-летний агент российской военной разведки, готовивший взрыв в многоэтажном доме. Во время обыска у задержанного изъяли готовую самодельную бомбу и смартфон с доказательствами работы противника.