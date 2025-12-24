В Харьковской области усиливают логистические маршруты антидроновыми сетками

Фото: "Укринформ"

В Харьковской области антидроновые сетки устанавливают не только на Купянском направлении, но и на Изюмском и Лозовском

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, передает RegioNews.

По его словам, основными направлениями остаются Купянское, Изюмское и направление в сторону Донбасса. Также работы ведутся на Лозовском направлении, которое используется как важный эвакуационный коридор.

Решения по установке антидроновых сетей принимаются вместе с военными – с учетом важности логистических маршрутов и потребностей Сил обороны. В то же время учитывается и необходимость защиты мирного населения.

Такие сетки уже устанавливают на кольцевой дороге Харькова. Работы выполняет Служба восстановления и развития инфраструктуры.

В общей сложности антидроновые сетки планируют установить на сотнях километров дорог. Над этим работают Государственная специальная служба транспорта и подразделения Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. По словам Синегубова, каждый день в среднем обустраивают около 10 километров защиты.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинским военным удалось отбросить российские войска от Купянска в Харьковской области и взять под контроль почти 90% территории города.

