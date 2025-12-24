11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
10:59  24 декабря
В Киеве 20-летний парень, угрожая пистолетом, пытался ограбить кофейню
07:52  24 декабря
В Кировоградской области умерла 12-летняя девочка: матери сообщено о подозрении
24 декабря 2025, 08:44

В Харьковской области усиливают логистические маршруты антидроновыми сетками

24 декабря 2025, 08:44
Фото: "Укринформ"
В Харьковской области антидроновые сетки устанавливают не только на Купянском направлении, но и на Изюмском и Лозовском

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, передает RegioNews.

По его словам, основными направлениями остаются Купянское, Изюмское и направление в сторону Донбасса. Также работы ведутся на Лозовском направлении, которое используется как важный эвакуационный коридор.

Решения по установке антидроновых сетей принимаются вместе с военными – с учетом важности логистических маршрутов и потребностей Сил обороны. В то же время учитывается и необходимость защиты мирного населения.

Такие сетки уже устанавливают на кольцевой дороге Харькова. Работы выполняет Служба восстановления и развития инфраструктуры.

В общей сложности антидроновые сетки планируют установить на сотнях километров дорог. Над этим работают Государственная специальная служба транспорта и подразделения Госагентства по восстановлению и развитию инфраструктуры. По словам Синегубова, каждый день в среднем обустраивают около 10 километров защиты.

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинским военным удалось отбросить российские войска от Купянска в Харьковской области и взять под контроль почти 90% территории города.

Читайте также: По городу бьют из танков: как украинцы живут и работают недалеко от фронта

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
07 августа 2025
