РФ атаковала Украину 101 ударным БпЛА, большинство уничтожено

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 8 февраля российские войска произвели запуск более 101 ударного беспилотника по территории Украины. Приблизительно 70 из них были дронами типа Shahed

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито или подавлено 69 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на одной локации.

Напомним, в субботу, 7 февраля, Россия совершила очередную массированную атаку на объекты энергосистемы Украины. В результате атаки многие регионы остались без электроснабжения.