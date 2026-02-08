Краматорск под авиаударом РФ: погибла пенсионерка, еще трое ранены

Фото: ГСЧС Донбасса

В воскресенье, 8 февраля, в 05:00 российская армия сбросила авиабомбу "ФАБ-250" с УМПК на Краматорск

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС и Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что средство поражения попало рядом с многоквартирным жилым домом.

В результате атаки погибла 77-летняя пенсионерка, еще трое мужчин в возрасте 40, 46 и 48 лет получили осколочные ранения, минно-взрывную травму, контузию и резаные раны. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

На месте попадания повреждены 11 многоквартирных домов и автомобили. Чрезвычайники ликвидировали пожары на площади 250 кв. м и помогали жителям выбраться из ловушки, открывая деформированную взрывом входную дверь.

Также спасатели привлекались к ликвидации пожара жилого дома в Дружковке, однако из-за угрозы повторного обстрела пришлось приостановить.

При процессуальном руководстве Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

