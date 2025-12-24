Фото: ОВА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Уже трое раненых: увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. К врачам обратились женщины 75 и 35 лет и 46-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В результате атаки в Запорожье повреждены по меньшей мере 13 многоквартирных домов. В них выбиты окна, разрушены балконы и лоджии.

На местах разрушений работают коммунальщики, а специалисты райадминистраций обследуют территорию, чтобы зафиксировать все повреждения.

Напомним, в ночь на 24 декабря российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Запорожье, сбросив на город три авиационных бомбы. Есть попадания в жилую застройку, возникли пожары. Ранее сообщалось о двух пострадавших.