11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
10:59  24 грудня
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
07:52  24 грудня
На Кіровоградщині померла 12-річна дівчинка: матері повідомлено про підозру
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 08:44

На Харківщині посилюють логістичні маршрути антидроновими сітками

24 грудня 2025, 08:44
Читайте также на русском языке
Фото: "Укрінформ"
Читайте также
на русском языке

У Харківській області антидронові сітки встановлюють не лише на Куп'янському напрямку, а й на Ізюмському та Лозівському

Про це інформує "Укрінформ" із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, передає RegioNews.

За його словами, основними напрямками залишаються Куп'янський, Ізюмський і напрямок у бік Донеччини. Також роботи ведуться на Лозівському напрямку, який використовується як важливий евакуаційний коридор.

Рішення щодо встановлення антидронових сіток ухвалюються разом із військовими – з урахуванням важливості логістичних маршрутів і потреб Сил оборони. Водночас враховується й необхідність захисту мирного населення.

Зокрема, такі сітки вже встановлюють на кільцевій дорозі Харкова. Роботи виконує Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Загалом антидронові сітки планують встановити на сотнях кілометрів доріг. Над цим працюють Державна спеціальна служба транспорту та підрозділи Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. За словами Синєгубова, щодня в середньому облаштовують близько 10 кілометрів захисту.

Нагадаємо, за словами головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського, українським військовим вдалося відкинути російські війська від Куп'янська у Харківській області та взяти під контроль майже 90% території міста.

Читайте також: По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Синєгубов Олег Васильович захист Харківська область російська армія дорога Антидронові сітки
Військові РФ атакували Херсон: знеструмлений Дніпровський район
24 грудня 2025, 08:50
Росіяни вдарили з важкої артилерії по Нікополю
24 грудня 2025, 07:48
Удар КАБами по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилась
24 грудня 2025, 07:35
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня 2025, 11:49
Україна може провести референдум щодо мирної угоди і вибори одночасно – Зеленський
24 грудня 2025, 11:45
Росіяни знову вдарили по Житомирщині: під прицілом – критична інфраструктура та місця вчорашніх влучань
24 грудня 2025, 11:40
Атаки РФ на енергоінфраструктуру: є нові знеструмлення у 5 областях
24 грудня 2025, 11:28
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 11:15
У Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню
24 грудня 2025, 10:59
Мобілізацію можуть скоротити або скасувати: пояснення Зеленського
24 грудня 2025, 10:56
На Кіровоградщині внаслідок ДТП перекинулася вантажівка: є постраждалі
24 грудня 2025, 10:46
Смертельна ДТП на Буковині: водій загинув на місці
24 грудня 2025, 10:45
Суверенітет, Донбас і гарантії безпеки: Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня 2025, 10:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »