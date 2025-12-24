На Харківщині посилюють логістичні маршрути антидроновими сітками

Фото: "Укрінформ"

У Харківській області антидронові сітки встановлюють не лише на Куп'янському напрямку, а й на Ізюмському та Лозівському

Про це інформує "Укрінформ" із посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, передає RegioNews.

За його словами, основними напрямками залишаються Куп'янський, Ізюмський і напрямок у бік Донеччини. Також роботи ведуться на Лозівському напрямку, який використовується як важливий евакуаційний коридор.

Рішення щодо встановлення антидронових сіток ухвалюються разом із військовими – з урахуванням важливості логістичних маршрутів і потреб Сил оборони. Водночас враховується й необхідність захисту мирного населення.

Зокрема, такі сітки вже встановлюють на кільцевій дорозі Харкова. Роботи виконує Служба відновлення та розвитку інфраструктури.

Загалом антидронові сітки планують встановити на сотнях кілометрів доріг. Над цим працюють Державна спеціальна служба транспорту та підрозділи Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури. За словами Синєгубова, щодня в середньому облаштовують близько 10 кілометрів захисту.

Нагадаємо, за словами головнокомандувач ЗСУ Олександра Сирського, українським військовим вдалося відкинути російські війська від Куп'янська у Харківській області та взяти під контроль майже 90% території міста.

