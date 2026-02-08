10:45  08 февраля
Смерть троих детей во Львовской области: правоохранители задержали мать
09:41  08 февраля
Во Львове прозвучала серия взрывов: работала ПВО
14:05  07 февраля
В Харькове работники ТЦК "мобилизовали" мужчину вместе с женой
08 февраля 2026, 10:45

Смерть троих детей во Львовской области: правоохранители задержали мать

08 февраля 2026, 10:45
Иллюстративное фото: из открытых источников
В жилом доме во Львовской области обнаружили тела троих детей. Предварительно причина смерти отравления продуктами горения в результате пожара

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 31-летняя женщина в субботу, 7 февраля, примерно в 7:30 утра оставила своих сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет закрытыми без присмотра. Вернувшись около 21:30, она обнаружила детей без сознания, а в комнате следы возгорания. Прибывшие медики констатировали смерть.

Предварительно установлено, что мальчики погибли в результате отравления продуктами горения. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Мать задержана в порядке ст. 208 УПК РФ.

Жовковской окружной прокуратурой решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство (ст. 166 УК Украины).

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Кировоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом. Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее на Днепропетровщине с отравлением угарным газом госпитализировали семью с двумя младенцами. Причиной называют самовольно установленный теплогенератор в соседней квартире.

Офис генпрокурора дети Львовская область угарный газ мать мальчики
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
