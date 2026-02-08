Смерть троих детей во Львовской области: правоохранители задержали мать

Иллюстративное фото: из открытых источников

В жилом доме во Львовской области обнаружили тела троих детей. Предварительно причина смерти отравления продуктами горения в результате пожара

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 31-летняя женщина в субботу, 7 февраля, примерно в 7:30 утра оставила своих сыновей в возрасте 2, 4 и 6 лет закрытыми без присмотра. Вернувшись около 21:30, она обнаружила детей без сознания, а в комнате следы возгорания. Прибывшие медики констатировали смерть.

Предварительно установлено, что мальчики погибли в результате отравления продуктами горения. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Мать задержана в порядке ст. 208 УПК РФ.

Жовковской окружной прокуратурой решается вопрос об уведомлении ей о подозрении по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство (ст. 166 УК Украины).

Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Кировоградской области женщина и трое детей отравились угарным газом. Детей госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее на Днепропетровщине с отравлением угарным газом госпитализировали семью с двумя младенцами. Причиной называют самовольно установленный теплогенератор в соседней квартире.