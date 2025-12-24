Фото: ОВА

Ночью 24 декабря российские захватчики снова обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

По уточненной информации, в результате вчерашних атак в районе также повреждены спортшкола, пятиэтажка, еще один частный дом и хозяйственная постройка.

Напомним, в ночь на 24 декабря российские оккупационные войска совершили очередную атаку на Запорожье, сбросив на город три авиационных бомбы. Есть попадания в жилую застройку, возникли пожары. Число пострадавших увеличилось до трех.