Оливье в Украине подорожало: сколько теперь будет стоить популярное новогоднее блюдо

Иллюстративное фото

В Украине одно из традиционных новогодних блюд в этом году выросло в цене. Специалисты подсчитали, сколько денег придется потратить на оливье

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко отметил, что новогоднее меню из блюд, традиционных для среднестатистической семьи, в этом году подорожало на 10,7%. В частности, речь идет о кондитерских изделиях, мясных и рыбных продуктах.

Что касается салата Оливье, то на три килограмма традиционной рецептуры придется потратить в среднем 406,87 гривны. Это на 5,8% больше, чем в прошлом году.

Самым дорогим ингредиентом блюда в этом году стала колбаса: в зависимости от производителя придется потратить в среднем 180 гривен за 0,5 кг. При этом овощи подешевели. К примеру, цены на картофель упали на 57,6%, если сравнивать с прошлым годом. То есть, за 580 грамм заплатить нужно всего 8,50 гривны в среднем.

Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.