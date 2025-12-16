На Харківщині чоловік напав на знайомого з ножем: вдарив прямо в груди

Фото: Нацполіція

Поліція повідомила про підозру жителю Харківщини. Він напав на людину із ножем

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Леб’яже Чугуївського району. Двоє чоловіків посварились. Зловмисник вдарив 30-річного "суперника" ножем у груди. Потерпілого госпіталізували медики.

"Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років", - повідомили в поліції.

