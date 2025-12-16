20:44  16 грудня
17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп'янськ
16 грудня 2025, 18:45

На Харківщині чоловік напав на знайомого з ножем: вдарив прямо в груди

16 грудня 2025, 18:45
Фото: Нацполіція
Поліція повідомила про підозру жителю Харківщини. Він напав на людину із ножем

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інцидент стався в селі Леб’яже Чугуївського району. Двоє чоловіків посварились. Зловмисник вдарив 30-річного "суперника" ножем у груди. Потерпілого госпіталізували медики.

"Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, під час перевірки документів 30-річний житель Львова застосував до військового газовий балончик, вдарив його ножем та втік. Потерпілий (ветеран АТО) був госпіталізований із критичними ушкодженнями. Пропри зусилля медиків, на жаль, військовий не вижив.

