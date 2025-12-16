Гречка в Украине ощутимо подорожала: сколько придется потратить на килограмм
В Украине подорожала популярная крупа. Ценники выросли на 30%
Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.
В октябре средняя потребительская цена гречки в Украине в октябре составила 40,37 гривны за килограмм. Это на 12% выше, чем в сентябре (тогда было 35,99 гривны за килограмм).
Если сравнивать с прошлым годом, то гречиха выросла в цене на 30%. Отмечается, что крупа дорожает на Украине уже четвертый месяц подряд.
Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в июле годовая инфляция составила 14,1%.
Фрукты перед праздниками дорожают: как в Украине изменились цены на мандарины, хурму и прочееВсе новости »
15 декабря 2025, 23:30Цены изменились перед праздниками: какие в Украине теперь ценники на овощах
15 декабря 2025, 22:30В Украине изменились цены на молочные продукты: какие сейчас ценники в супермаркетах
12 декабря 2025, 20:50
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
РФ снова атаковала Одесщину дронами
16 декабря 2025, 22:19Украинские спортсмены не будут выступать рядом с россиянами и белорусами
16 декабря 2025, 22:09Графики на 17 декабря: как будут отключать свет в Украине в среду
16 декабря 2025, 21:47Россияне продолжают продвигаться в Донецкой области
16 декабря 2025, 21:39Стало известно, где может состояться новый раунд переговоров о мире
16 декабря 2025, 21:02Мужчину нашли окровавленным на скамейке: в Днепре судили нападающего, устроившего резню
16 декабря 2025, 20:5517 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
16 декабря 2025, 20:44Германия передаст Украине партию американских ракет класса "воздух-воздух"
16 декабря 2025, 20:36Хищение на теплоснабжении: на Прикарпатье разоблачили схему более чем на 70 миллионов
16 декабря 2025, 20:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »