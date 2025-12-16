Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

В октябре средняя потребительская цена гречки в Украине в октябре составила 40,37 гривны за килограмм. Это на 12% выше, чем в сентябре (тогда было 35,99 гривны за килограмм).

Если сравнивать с прошлым годом, то гречиха выросла в цене на 30%. Отмечается, что крупа дорожает на Украине уже четвертый месяц подряд.

Напомним, по статистике на август 2025 года в Украине цены выросли на 13,2%. При этом в июле годовая инфляция составила 14,1%.