Украинские спортсмены не будут выступать рядом с россиянами и белорусами

фото: suspilne.media

Спортсмены из Украины не будут участвовать на международных соревнованиях, где присутствуют представители РФ и Белоруссии под собственной национальной символикой

Как передает RegioNews, об этом президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил на телемарафоне "Единые новости".

Соответствующее решение в ближайшее время должно быть утверждено Министерством молодежи и спорта Украины.

По словам Гутцайта, будет создана комиссия, которая будет рассматривать, куда будут ездить наши спортсмены и как они себя будут вести.

"Не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос общего фото вообще не поднимаем – это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как нужно себя вести на международных соревнованиях", – добавил он.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские шахматисты снова могут выступать под национальными символами. Соответствующее решение приняла Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ).