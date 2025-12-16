22:19  16 декабря
РФ снова атаковала Одесщину дронами
21:39  16 декабря
Россияне продолжают продвигаться в Донецкой области
20:44  16 декабря
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
16 декабря 2025, 22:09

Украинские спортсмены не будут выступать рядом с россиянами и белорусами

16 декабря 2025, 22:09
Читайте також українською мовою
фото: suspilne.media
Читайте також
українською мовою

Спортсмены из Украины не будут участвовать на международных соревнованиях, где присутствуют представители РФ и Белоруссии под собственной национальной символикой

Как передает RegioNews, об этом президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил на телемарафоне "Единые новости".

Соответствующее решение в ближайшее время должно быть утверждено Министерством молодежи и спорта Украины.

По словам Гутцайта, будет создана комиссия, которая будет рассматривать, куда будут ездить наши спортсмены и как они себя будут вести.

"Не жмем руки, не стоим рядом с пьедесталом, вопрос общего фото вообще не поднимаем – это запрещено, это все спортсмены понимают, они уже осведомлены и знают, как нужно себя вести на международных соревнованиях", – добавил он.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские шахматисты снова могут выступать под национальными символами. Соответствующее решение приняла Генеральная ассамблея Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Украина Беларусь РФ спорт
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
