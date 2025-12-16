РФ снова атаковала Одесщину дронами
Россияне 16 декабря снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
По его словам, в результате атаки повреждены объекты гражданского и транспортного назначения.
В настоящее время на местах работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия удара.
Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления русских войск против мирного населения Одесщины.
Как сообщалось, энергетики вернули свет 185 тысячам семей в Одесской области после обстрелов РФ. Несмотря на это, ситуация с электроснабжением остается сложной.
В Одесской области разоблачили схему продажи поддельных украшений под видом известных брендовВсе новости »
16 декабря 2025, 15:19В Одессе российский дрон влетел в многоэтажку, обломки упали возле школы
16 декабря 2025, 15:16Россияне ночью атаковали Одесщину десятками дронов: горел склад с бытовой техникой
16 декабря 2025, 10:15
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Гречка в Украине ощутимо подорожала: сколько придется потратить на килограмм
16 декабря 2025, 22:30Украинские спортсмены не будут выступать рядом с россиянами и белорусами
16 декабря 2025, 22:09Графики на 17 декабря: как будут отключать свет в Украине в среду
16 декабря 2025, 21:47Россияне продолжают продвигаться в Донецкой области
16 декабря 2025, 21:39Стало известно, где может состояться новый раунд переговоров о мире
16 декабря 2025, 21:02Мужчину нашли окровавленным на скамейке: в Днепре судили нападающего, устроившего резню
16 декабря 2025, 20:5517 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
16 декабря 2025, 20:44Германия передаст Украине партию американских ракет класса "воздух-воздух"
16 декабря 2025, 20:36Хищение на теплоснабжении: на Прикарпатье разоблачили схему более чем на 70 миллионов
16 декабря 2025, 20:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »