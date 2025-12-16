РФ снова атаковала Одесщину дронами

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По его словам, в результате атаки повреждены объекты гражданского и транспортного назначения.

В настоящее время на местах работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия удара.

Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления русских войск против мирного населения Одесщины.

Как сообщалось, энергетики вернули свет 185 тысячам семей в Одесской области после обстрелов РФ. Несмотря на это, ситуация с электроснабжением остается сложной.