22:19  16 декабря
РФ снова атаковала Одесщину дронами
21:39  16 декабря
Россияне продолжают продвигаться в Донецкой области
20:44  16 декабря
17 декабря в Украине будет облачно и до +10 градусов
16 декабря 2025, 22:19

РФ снова атаковала Одесщину дронами

16 декабря 2025, 22:19
иллюстративное фото: из открытых источников
Россияне 16 декабря снова атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По его словам, в результате атаки повреждены объекты гражданского и транспортного назначения.

В настоящее время на местах работают все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия удара.

Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления русских войск против мирного населения Одесщины.

Как сообщалось, энергетики вернули свет 185 тысячам семей в Одесской области после обстрелов РФ. Несмотря на это, ситуация с электроснабжением остается сложной.

РФ война Одесская область атака Кипер Олег Александрович
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
