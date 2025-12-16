Фото: ГСЧС Черниговщины

На Черниговщине, в селе Жерновка Новгород-Северского района, в результате падения российского беспилотника произошел пожар, охвативший кровлю коровника на местной ферме

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате инцидента погибли пять голов крупного рогатого скота, а также была повреждена сельскохозяйственная техника.

Пожар оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Пострадавших среди людей нет.

Напомним, в ночь на 16 декабря враг атаковал Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 40 из них - "шахеды". Зафиксировано попадание 10 ударных дронов на семи локациях.