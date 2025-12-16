10:40  16 грудня
На Полтавщині Mercedes-Benz на смерть збив чоловіка
07:58  16 грудня
На Одещині дві дитини отруїлися чадним газом через роботу генератора
07:16  16 грудня
Бійка підлітків в Ірпені: поліція відкрила кримінальне провадження
16 грудня 2025, 10:55

Просив сильно не карати, бо "допомагав волонтерам": на Харківщині чоловік "докладав" росіянам, де живуть військові ЗСУ

16 грудня 2025, 10:55
Ілюстративне фото
Індустріальний районний суд міста Харкова визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про розташування ЗСУ. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні 2025 року обвинувачений став спілкуватися у месенджері з представником РФ. Тоді він розповів співрозмовнику, де в Індустріальному районі Харкова перебуває особовий склад та військова техніка ЗСУ. Уже на початку липня коригувальник був затриманий.

На суді чоловік визнав свою провину. Він розповів, що йому пропонували гроші за спалення трансформаторів, але він не погодився, проте розповів, де знаходяться військові. При цьому він просив його сильно не карати, бо він "із початку війни допомагав розвозити продукти й волонтерів".

Відомо, що чоловік за фахом слюсар по ремонту та обслуговуванню автомобілів 3 розряду, проте не мав роботи через догляд за хворою матір'ю (яка вже померла). Його батько переніс два інсульти й сьогодні під наглядом рідної сестри, але вони обидва у похилому віці.

Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ запобігла замовному вбивству воїна-розвідника Сил оборони у Запоріжжі. У місті затримали агента ФСБ, який готував ліквідацію бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

агент рф суд Харківська область
