Просив сильно не карати, бо "допомагав волонтерам": на Харківщині чоловік "докладав" росіянам, де живуть військові ЗСУ

Ілюстративне фото

Індустріальний районний суд міста Харкова визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про розташування ЗСУ. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У квітні 2025 року обвинувачений став спілкуватися у месенджері з представником РФ. Тоді він розповів співрозмовнику, де в Індустріальному районі Харкова перебуває особовий склад та військова техніка ЗСУ. Уже на початку липня коригувальник був затриманий.

На суді чоловік визнав свою провину. Він розповів, що йому пропонували гроші за спалення трансформаторів, але він не погодився, проте розповів, де знаходяться військові. При цьому він просив його сильно не карати, бо він "із початку війни допомагав розвозити продукти й волонтерів".

Відомо, що чоловік за фахом слюсар по ремонту та обслуговуванню автомобілів 3 розряду, проте не мав роботи через догляд за хворою матір'ю (яка вже померла). Його батько переніс два інсульти й сьогодні під наглядом рідної сестри, але вони обидва у похилому віці.

Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

