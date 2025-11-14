10:17  14 ноября
14 ноября 2025, 11:30

Мужчина уже не дышал: в Харьковской области медики спасли человека после клинической смерти

14 ноября 2025, 11:30
Фото из открытых источников
Бригада скорой №701 осуществила успешную реанимацию харьковчанина. Отмечается, что у него останавливалось сердце

Об этом сообщает "Думка", передает RegoNews .

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области, это произошло 12 ноября. Вызов поступил ночью: медикам сообщили о клинической смерти пациента из-за нарушения сердечного ритма.

Команда в составе Сергея Шепеля, парамедика Никиты Дегтярева и ЭМТ Александра Бекетова прибыла по адресу. Они провели реанимационные мероприятия, и уже через несколько минут удалось возобновить сердечную деятельность пациента.

Напомним, ранее в Днепре медики провели военную операцию. Оказалось, что в кость вросла спица. Через десять лет металлический предмет начал причинять боль. Теперь, после удачной операции, военный надеется вернуться в службу.

медики здоровье Харьковская область
