Мужчина уже не дышал: в Харьковской области медики спасли человека после клинической смерти

Бригада скорой №701 осуществила успешную реанимацию харьковчанина. Отмечается, что у него останавливалось сердце

Об этом сообщает "Думка", передает RegoNews .

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харьковской области, это произошло 12 ноября. Вызов поступил ночью: медикам сообщили о клинической смерти пациента из-за нарушения сердечного ритма.

Команда в составе Сергея Шепеля, парамедика Никиты Дегтярева и ЭМТ Александра Бекетова прибыла по адресу. Они провели реанимационные мероприятия, и уже через несколько минут удалось возобновить сердечную деятельность пациента.

